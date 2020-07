 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Barclays nimmt Uniper mit 'Underweight' wieder auf

Die britische Investmentbank Barclays hat Uniper mit "Underweight" und einem Kursziel von 27,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die negative Einstufung basiere vor allem darauf, dass der Aktienkurs des Energiekonzerns über dem Kursziel liege, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen erschienen bei Umsatz und Dividende zu hoch./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 15:45 / GMT