 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Deutsche Post auf 74 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 75 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Frachtsparte habe ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei derweil bestätigt worden, trotz der gegenwärtigen Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage. Sie nahm kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 04:10 / GMT Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen