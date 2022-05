 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den hohen Kursverlusten in der Halbleiterbranche sorgten sich Investoren nun um eine Abschwächung des Zyklus, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil dürfte Infineon von einer ungebrochen starken Nachfrage aus der Automobilfertigung profitieren, zudem sei das Unternehmen auch im Industriegeschäft gut positioniert./bek/la

