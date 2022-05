 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 58 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Totalenergies nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 58 Euro angehoben. Der Ölkonzern habe stark abgeschnitten und in allen wichtigen Bereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der guten operativen Entwicklung hinke die Aktie der Konkurrenz seit Jahresbeginn aber hinterher, wofür wohl das starke Engagement in Russland verantwortlich sei. Die diesbezüglichen Risiken seien aber vollständig eingepreist, während die Franzosen in anderen Regionen attraktive Wachstumsoptionen hätten. Tarr erhöhte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2023./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen