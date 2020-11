 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vossloh auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 38 Euro gesenkt. Der Bahntechnikkonzern profitiere vom grünen Megatrend, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise treffe ihn weniger hart als gedacht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 18:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

