 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Vestas auf 'Hold' und Ziel auf 165 Kronen

Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 165 dänische Kronen gesenkt. Die Lieferkettenprobleme, mit denen sich der Windkraftanlagen-Hersteller konfrontiert sehe, seien weitaus hartnäckiger als erwartet, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unsicher bleibe deshalb, wann sich die Margen wieder erholen. Nach dem gesenkten Jahresausblick und den jüngsten Quartalszahlen reduzierte der Experte nun seine Schätzungen. Für das laufende Jahr erwartet er einen Verlust je Aktie, wobei auch Sondereinflüsse eine Rolle spielen sollten./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

