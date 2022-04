 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 13,60 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Quartalszahlen von 14,90 auf 13,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der zum Jahresstart starken Werbeerlöse in den meisten europäischen Märkten senke sie ihre entsprechenden Wachstumsschätzungen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Stimmung von Konsumenten und Unternehmen dürfte unter der steigenden Inflation, den daher sinkenden verfügbaren Einkommen und dem Ukrainekrieg leiden. Zudem rechne der Markt nicht mit einem Börsengang des Dating-Geschäfts von ProSiebenSat.1 im ersten Halbjahr./gl/edh

