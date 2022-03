 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Shop Apotheke auf 125 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die kürzlich veröffentlichten Zahlen seine Schätzungen. Seine längerfristigen Prognosen ließ er unangetastet. Die Online-Apotheke ist aus seiner Sicht weiterhin gut für eine Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland positioniert./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen