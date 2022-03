 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Berenberg startet GFT Technologies mit 'Hold' - Ziel 49 Euro

Die Privatbank Berenberg hat GFT Technologies mit "Hold" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Dienstleister habe seinen Umsatz in den vergangenen drei Jahren um durchschnittlich 11 Prozent gesteigert, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die kommenden drei Jahre rechne er mit einer Beschleunigung der jährlichen Wachstumsrate auf durchschnittlich 16 Prozent, angetrieben von der geografischen Expansion und dem Eintritt in neue vertikale Märkte. Sein neutrales Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um fast 200 Prozent besser entwickelt habe als der Sektor./edh/ck

