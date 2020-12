 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Philips auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Übernahme des Medizintechnik-Anbieters Bio Telemetry füge sich gut in die Strategie des niederländischen Konzerns, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive am Freitag in einer ersten Reaktion. Damit expandiere Philips in einem aussichtsreichen Segment./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 08:39 / UTC ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------