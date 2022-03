 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Siemens auf 'Market-Perform' - Ziel 123 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens aus Gründen einer günstigen Bewertung von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie von 120 auf 123 Euro. In der Studie äußerte er seine Zuversicht, dass europäische Investitionsgüter-Unternehmen die Russland-Sanktionen und steigende Rohstoffkosten gut verkraften können. Er erwartet allgemein nur begrenzten Einfluss auf die Gewinnentwicklung. Nach dem Kursrutsch könnten Anleger zugreifen bei Aktien führender Wachstumsunternehmen mit günstiger Bewertung./tih/jha/

