 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Reckitt auf 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 5500 auf 5300 Pence gesenkt. Die Margenanpassungen im Konsumgütersektor erfolgten derzeit noch schneller als erwartet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe Zweifel am Wachstum des Reinigungsmittelherstellers./mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:00 / UTC ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------