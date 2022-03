 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Margenanpassungen im Konsumgütersektor erfolgten derzeit noch schneller als erwartet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter Wachstums-Geischtspunkten sei Beiersdorf am stärksten unterbewertet. Die Kapitalallokation sei aber fragwürdig./mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:00 / UTC

