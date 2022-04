 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel 4 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Santander von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3,30 auf 4 Euro angehoben. Analystin Pamela Zuluaga berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie das neue Zinsumfeld, das zu einer höheren, nachhaltigen Profitabilität führen werde. Zudem lobte sie die Aussichten in Brasilien./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------