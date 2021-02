 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Fresenius auf 34 Euro - 'Neutral'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius SE von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Eckdaten des Medizinkonzerns und einer Gewinnwarnung der Dialysetochter FMC halte er an seiner neutralen Einschätzung der Aktie fest, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zwar anspruchslos, Fresenius werde aber wohl weiter ein nur kraftloses Gewinnwachstum schaffen. Er kürzte seine Schätzungen für 2021 und 2022./tih/ajx

