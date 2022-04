 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Thyssenkrupp - Bleibt 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 17,70 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt die Aktien belastet hatte, bezeichnete Analyst Carsten Riek die Papiere des Industriekonzerns weiterhin als "Top Pick" im Sektor. Der Kurs reflektiere nicht die laufenden Umstrukturierungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 05:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

