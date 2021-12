 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Krones auf 'Buy' - Ziel hoch auf 117 Euro

Die Deutsche Bank hat Krones nach vielen Jahren mit einer "Hold"-Einstufung auf "Buy" hochgestuft. Nach einem geänderten Bewertungsverfahren erhöhte Analyst Lars Vom-Cleff das Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 92 auf 117 Euro. Dynamisches Wachstum mit einem besseren Portfoliomix versprächen Profitabilitätssteigerungen, schrieb der Experte. Zudem lobte er die umfassende Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie des Anlagenbauers. In wichtigen Bereichen der Getränkeindustrie habe der Konzern eine gut zu verteidigende Führungsrolle inne./ag/tih

