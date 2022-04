 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Takkt auf 17,50 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Büromöbelversender weise ein stark verbessertes Wachstumsprofil auf, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das ambitionierte mittelfristige Umsatzziel habe positiv überrascht, die bis 2025 in Aussicht gestellte Profitabilität (Ebitda-Marge) sei in etwa wie erwartet ausgefallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 08:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 08:48 / MEZ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------

