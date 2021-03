 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Daimler und ProSiebenSat.1 in 'Equity Long Ideas'

ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Daimler und ProSiebenSat.1 in 'Equity Long Ideas'

Die DZ Bank hat die Papiere von Daimler und ProSiebenSat.1 in ihre "Equity Long Ideas"-Empfehlungsliste aufgenommen. Beim Autobauer hob der Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Optimismus des Managements für 2021 hervor. Zudem erwartet er positive Impulse durch die angekündigte Abspaltung des Truck-Geschäfts und erwartet Spekulationen über Anteilsaufstockungen oder Neueinstiege von Investoren bei Daimler.