 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 79 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Gemessen an der neuen Zielsetzungen des Konsumgüterkonzerns müssten die diesjährigen Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich sinken, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem herausfordernden Marktumfeld sehe er anderswo im Sektor bessere Chancen für Anleger./tih/la

