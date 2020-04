 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Vivendi auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Vivendi nach Umsatzzahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Medienkonzerns seien besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten sich im ersten Quartal nur begrenzt niedergeschlagen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

