 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Befesa auf 90 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Befesa nach Jahreszahlen von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsstory des Recycling-Dienstleisters sei intakt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognosen für 2022 und 2023./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

