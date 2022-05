 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hugo Boss auf 68 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 64,20 auf 68,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart der Metzinger sei solide gewesen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Die Dynamik habe auch im April gehalten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 19:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

