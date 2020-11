 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Siemens Gamesa auf 29,50 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 25,90 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Geschäftsjahreszahlen des Herstellers von Windkraftanlagen an. Die operativen Ergebnisschätzungen bis 2023 schraubte er mit Blick auf den Auftragsbestand für Anlagen auf See etwas zurück. Für die Zeit wird Patel aber optimistischer./ag/edh

