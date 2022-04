 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Roche auf 'Conviction Buy List' - Ziel 457 Franken

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Roche bei einem Kursziel von 457 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Das erste Quartal sei insgesamt ordentlich gewesen, schrieb Analyst Keyur Parekh am Montag in einer ersten Reaktion auf Ergebnisse. Die Jahresziele der Schweizer erschienen zunehmend konservativ./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 07:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

