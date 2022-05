 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Walmart-Ziel auf 160 Dollar - 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen und gesenkten Jahreszielen von 180 auf 160 US-Dollar gesenkt, die Aktien des weltgrößten Handelskonzerns jedoch auf der "Conviction Buy List" belassen. Der hohe Kursverlust der Aktien am Tag zuvor sei übertrieben gewesen, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steigende Umsätze dank Marktanteilsgewinnen sprächen unverändert für die Aktien, auch wenn die Verbesserung der Profitabilität nun etwas länger dauern werde./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

