 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Solar-Wechselrichtern sei zwar wegen der Corona-Krise nur schleppend ins neue Jahr gekommen, die für das erste Quartal in Aussicht gestellte Marge sei aber solide, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis

