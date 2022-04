 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Salzgitter auf 55 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positiven Eckdaten des Stahlhändlers Klöckner & Co für das erste Quartal ließen insbesondere für die europäischen Stahlunternehmen mit Handelsaktivitäten wie Salzgitter, SSAB und Thyssenkrupp positive Rückschlüsse zu, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Salzgitter habe gewinnseitig wohl ein starkes Jahr vor sich und könnte das Ziel für das bereinigte Vorsteuerergebnis anheben./gl/edh

