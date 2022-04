 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Atoss Software mit 'Hold' - Ziel 130 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Atoss Software bei einem Kursziel von 130 Euro mit "Hold" aufgenommen. Das Unternehmen sei Marktführer im Segment von Software für das Personalmanagement in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Systeme seien unverzichtbar im Wettbewerb der Unternehmen um Talente und angesichts einer zunehmenden Komplexität von Arbeitsstandards. Hieraus ergäben sich Wachstumschancen. Das Unternehmen sei allerdings bereits üppig bewertet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 11:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 11:41 / ET

