 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach detaillierten Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Fokus liege nun auf dem angekündigten Rücktritt von Konzernchef Stefan DeLoecker, dessen Nachfolge Vincent Warnery Anfang Mai antrete, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Warner könne für seine bisherigen Tätigkeiten im Unternehmen in den Bereichen Eucerin und La Prairie Erfolge vorweisen./gl/ck

