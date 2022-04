 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 200 Dollar - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 205 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie zum iPhone-Hersteller die herausragende Erfolgsgeschichte, die die Positionierung des Unternehmens als sicherer Hafen verdeutliche. Die Jahresziele allerdings machten deutlich, dass auch Apple nicht immun sei gegen Herausforderungen wie vor allem die Corona-Lockdowns in Shanghai./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 22:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 22:56 / EDT ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

