 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Lampe senkt KWS Saat auf 'Halten' - Ziel 70 Euro

Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat KWS Saat von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Die verhaltenen Ziele für das Gesamtjahr dürften zwar gewohnt zurückhaltend sein, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte aber seine operative Ergebnisschätzung für den Saatgutkonzern in den kommenden beiden Jahren um etwa 10 Prozent./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------