 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Morgan hebt Global Fashion auf 'Overweight' - Ziel 5,50 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Global Fashion Group von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 2,60 auf 5,50 Euro angehoben. Das Unternehmen sei der mittlerweile aussichtsreichste Online-Modeanbieter, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Profitabilität und ein positiver Cashflow seien in greifbarer Nähe. Ruddell lobte zudem die deutlich verbesserte Handelbarkeit der Papiere./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben