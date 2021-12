 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Elmos Semiconductor auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat Elmos Semiconductor von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 60 Euro angehoben. Der überraschend vermeldete Verkauf eines Werkes in Dortmund sei eine gute Nachricht, die eine Hochstufung der Aktie rechtfertige, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch den Schritt werde Elmos "fabriklos" und erhöhe so die Flexibilität. Das Werk sei auf Technologien fokussiert, deren Nachfrage langfristig nachlassen sollte. Eine Neuausrichtung wäre kostspielig geworden, so seine These./tih/bek

