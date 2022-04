 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Gerresheimer auf 'Outperform' - Ziel 101 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat Gerresheimer von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 101 Euro angehoben. Dank der starken Dynamik in den Sparten Plastics & Devices und Primary Packaging Glass, neuer Produkteinführungen sowie des Rückenwinds durch die Inflation hob Analyst Daniel Wendorff seine jährlichen Prognosen bis 2026 an. Zudem dürfte die Sparte Advanced Technologies ab 2023 profitabel werden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:42 / MEZ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

