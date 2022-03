 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: UBS belässt Vitesco auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vitesco nach endgültigen Jahreszahlen und einem Ausblick für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die 2022er-Zielsetzung des Autozulieferers für das operative Ergebnis habe die Markterwartung verfehlt, obwohl noch keine Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine berücksichtigt seien, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sind die darin enthaltenen Marktannahmen von Vitesco zu optimistisch./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:59 / GMT

