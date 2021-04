 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für SAP auf 121 Euro - 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 116 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Gewinnziele des Software-Entwicklers seien die Risiken nun nicht mehr so groß, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe SAP die zweitstärkste Wachstumsrate der vergangenen fünf Jahre aufgewiesen./bek/mis

