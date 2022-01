 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Leoni auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Leoni angesichts kartellamtlicher Durchsuchungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer klar negativen Nachricht, auch wenn mit einem Verdacht noch keine Schuld bewiesen sei. Neben einer Kartellstrafe drohten auch potenzielle Ansprüche durch Kunden. Er verwies dabei auf die bereits angespannte Finanzlage des Konzerns und er hält es für möglich, dass die Ermittlungen den Verkauf der verbleibenden Aktivitäten in der Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) behindern könnten./tih/mis

