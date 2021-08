 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 5,80 Euro

Die Investmentbank Warburg Research hat Commerzbank in einem Ausblick auf den Quartalsbericht von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 4,10 auf 5,80 Euro angehoben. Der Analyst Andreas Pläsier bewertet die Bankpapiere in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun auf Basis der Schätzungen für 2023. Für das zweite Quartal rechnet er mit einer Normalisierung der Erträge./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

