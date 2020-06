 Wirtschaft, Handel & Finanzen: S&K-Prozess: Ex-Fondsmanager nach erfolgreicher Revision erneut vor Gericht

Nach seiner erfolgreichen Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) muss sich vom (morgigen) Montag (11.00 Uhr) an zum zweiten Mal ein früherer Fondsmanager des betrügerischen Kapitalanlegers "S&K" vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der 50-Jährige war 2016 zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden, weil er laut Urteil an den millionenschweren Betrügereien beteiligt war. Das Urteil war jedoch in Teilen vom BGH aufgehoben worden. In dem zweiten Prozess geht es besonders um die Frage, ob der 50-Jährige die beiden Haupttäter zu Untreuehandlungen angestiftet hatte. Die beiden Männer waren 2017 zu jeweils achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden.