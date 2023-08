 Anlagenbauer Gea auf Kurs zu den Jahreszielen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Anlagenbauer Gea setzt seinen Lauf fort und hat im zweiten Quartal operativ überraschend gut verdient. Konzernchef Stefan Klebert bestätigte am Donnerstag die im Mai angehobenen Jahresziele. Er sieht den Konzern auch "voll auf Kurs", die Mittelfristziele bis 2026 zu erreichen, wie es in einer Mitteilung hieß. In den drei Berichtsmonaten bis Ende Juni lag der Auftragseingang im Konzern zwar mit 1,38 Milliarden Euro moderat unter dem Vorjahr, der Umsatz stieg hingegen im Vergleich um knapp sechs Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche hätten dazu beigetragen, hieß es. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich noch deutlicher um gut 14 Prozent auf 191,5 Millionen Euro. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten.

DÜSSELDORF Unter dem Strich verdiente Gea 97,8 Millionen Euro. Im entsprechenden Quartal des Vorjahres waren es noch 76,7 Millionen Euro gewesen.