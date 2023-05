 Anlagenbauer Gea wird dank Auftragsboom optimistischer für 2023

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Nach einem starken ersten Quartal legt der Anlagenbauer Gea die Messlatte für das Jahr höher. So soll 2023 der Umsatz aus eigener Kraft um mehr als acht Prozent anziehen, wie der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Bisher hatten die Nordrhein-Westfalen mit einem organischen Zuwachs um mehr als fünf Prozent gerechnet. Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau soll der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) nun den oberen Bereich der weiterhin vorgegebenen Spanne von 730 bis 790 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll auf mindestens 14 Prozent steigen - statt wie zuvor gedacht mehr als 13,8 Prozent.

DÜSSELDORF Im ersten Quartal profitierte Gea insbesondere von einer regen Nachfrage aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie aus der Pharmabranche. Der Auftragseingang stieg auf einen Rekord von fast 1,6 Milliarden Euro. Zugleich zog der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,8 (organisch 13,9) Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro an. Dabei kletterte das operative Ergebnis auch dank eines starken Neugeschäfts und verstärkter Serviceleistungen noch stärker um gut 24 Prozent auf 172 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Gea einen Gewinn in Höhe von fast 82 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es gut 72 Millionen Euro gewesen.