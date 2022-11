 Apec-Gipfel: Xi Jinping für Offenheit und gegen Einmischung

BANGKOK (dpa-AFX) -Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich für Offenheit der asiatisch-pazifischen Volkswirtschaften ausgesprochen. In einer Rede auf dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) am Freitag in Bangkok forderte Xi Jinping, die makroökonomische Koordination zu verstärken. Er beklagte, dass Protektionismus zunehme, globale Lieferketten unter Druck seien und Probleme wie Inflation und Energiesicherheit eine Herausforderung seien.

BANGKOK Er forderte die Nachbarländer zu einem kooperativen Sicherheitssystem auf und warnte vor "Einmischung in innere Angelegenheiten". Auch sollten die "legitimen Sicherheitsbedenken jedes einzelnen Landes" ernst genommen werden. Die Souveränität und territoriale Integrität der Länder müssten respektiert werden, forderte Xi Jinping, ohne auf Chinas umstrittene Ansprüche auf Inseln im Ost- und Südchinesischen Meer oder die demokratische Inselrepublik Taiwan einzugehen.

