 Arbeit: Für Freiwilligendienst im Ausland frühzeitig bewerben

Beim Deutsch-Unterricht in einer Schule in Georgien helfen oder in einem ungarischen Nationalpark mit anpacken: Wer sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland interessiert, kann sich noch bis zum 2. Mai 2022 bei „kulturweit” bewerben.

Der Countdown läuft: Noch bis 2. Mai kann man sich für den internationalen Freiwilligendienst «kulturweit» bewerben. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn (Foto: dpa) Von einem Auslandsjahr träumen viele junge Leute Der Freiwilligendienst beginnt am 1. März 2023 und dauert sechs oder zwölf Monate, wie die Deutsche Unesco-Kommission informiert. Die Organisation betreut das vom Auswärtigen Amt geförderte Projekt. „Kulturweit” bietet jungen Menschen zwischen 18 und 26 Jahren die Möglichkeit, sich in den Bereichen Kultur, Natur und Bildung auf der ganzen Welt zu engagieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können beispielsweise die Arbeit von Schulen und Kultureinrichtungen, Unesco-Nationalkommissionen und Naturerbestätten kennenlernen. Unterstützung bei der Planung Den Infos zufolge bekommen die Freiwilligen Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung ihrer Reise sowie Zuschüsse zum Reisegeld oder zu Mietkosten. Bewerbungen sind online möglich. Das Bewerbungsportal ist unter bewerbung.kulturweit.de abrufbar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Wer nach der Schule ins Ausland möchte, kann sich auch zu weiteren öffentlich geförderten Programmen informieren. Dazu gehören etwa der entwicklungspolitische Dienst „ weltwärts” oder das Europäische Solidaritätskorps. kulturweit.de abi.de: Erfahrungsbericht kulturweit Freiwilligendienst naturweit weltwärts.de Europäisches Solidaritätskorps Bewerbungsportal kulturweit