 Arbeit: Gesundheit ist wichtiger als die große Liebe

Die Gesundheit ist vielen Menschen in Deutschland offensichtlich wichtiger als die große Liebe. In einer repräsentativen Yougov-Umfrage zu Lebensträumen und -wünschen antworteten 42 Prozent, dass ihnen körperliche und seelische Gesundheit am wichtigsten seien.

Vielen Menschen ist die eigene Gesundheit wichtiger als die große Liebe im Leben - auch Reisen und Eigenheim spielen eine Rolle. Foto: Finn Winkler/dpa (Foto: dpa) Umfrage Gesundheit Dagegen sagten nur 28 Prozent, dass es für sie ein Lebenstraum sei, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden. Die Liebe rangierte aber noch vor dem Eigenheim, das für 25 Prozent ein Lebenswunsch ist. Auftraggeber der veröffentlichten Umfrage war die Finanzberatung Swiss Life Select, eine Tochter der Schweizer Versicherung - gefragt wurde vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Was das Alter betrifft, stößt die politische Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit auf wenig Widerhall: 64 Prozent würden am liebsten schon vor dem offiziellen Rentenalter von 67 in den Ruhestand gehen. Reisen steht ebenfalls hoch im Kurs, aber hauptsächlich bei den Älteren: Für 42 Prozent der über 55-Jährigen gehört Reisen zu den größten Lebensträumen, bei den Jüngeren unter 34 war es weniger als ein Drittel.

