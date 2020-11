 Arbeit: Mehrheit der Deutschen ist mit Berufswahl zufrieden

Sechs von zehn Deutschen (60 Prozent) bereuen ihre Berufswahl nicht. Das ergab eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Karriereportals Monster. Die Zufriedenheit hing dabei tendenziell mit dem Einkommen zusammen - allerdings nur bis zu einem gewissen Grad.

Richtig entschieden? 60 Prozent der Deutschen bereuen ihre Berufswahl nicht. Viele Berufe erfordern Mobilität

Von den 2071 Befragten zeigten sich jene am zufriedensten, die über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen zwischen 5000 und 10 000 Euro verfügten (77 Prozent). Oberhalb der Gehaltsgrenze nahm die Zufriedenheit ab, darunter ebenfalls. Am wenigsten zufrieden mit der Wahl ihres Berufs waren den Ergebnissen zufolge mit 45 Prozent diejenigen, die weniger als 1000 Euro netto im Monat verdienten.

Männer zeigten sich leicht zufriedener (64 Prozent) als Frauen (58 Prozent). Ob die Befragten in Westdeutschland (61 Prozent) oder Ostdeutschland (59 Prozent) wohnten, spielte nur eine geringe Rolle.