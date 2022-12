 ARD-Reform: Kompetenzbündelung bei Klima, Verbraucher und Hörspiel

POTSDAM (dpa-AFX) -Die ARD-Reform hin zu mehr Zusammenarbeit der Häuser bei ihren TV- und Radioprogrammen konzentriert sich in einem ersten Schritt auf die Bereiche Klima, Verbraucher und Hörspiel. Es werden dazu senderübergreifend Kompetenzen in den Themengebieten zusammengeführt, wie die ARD am Mittwoch nach einer Sitzung der Intendantinnen und Intendanten in Potsdam mitteilte. "Diese Themenbereiche sollen zunächst als Pilot starten. Weitere Kooperationen in anderen inhaltlichen Bereichen sollen folgen."

POTSDAM Ziel des Ganzen ist es, Parallelstrukturen zu vermeiden und kosteneffizienter zu wirtschaften. Wie genau sich die Idee von der senderübergreifenden Zusammenarbeit auf die öffentlich-rechtlichen ARD-Programme auswirken wird, ist noch unklar.

