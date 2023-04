 Arlbergtunnel in Österreich wegen Sanierung bis Oktober gesperrt

LANGEN AM ARLBERG (dpa-AFX) -Der Arlbergtunnel im Westen Österreichs wird am Montagmorgen ab 7.30 für mehr als fünf Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die kürzeste Alternativroute zu dieser wichtigen Verbindung zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol führt über den Arlbergpass. Für diese Strecke sollten mindestens 30 Minuten zusätzlich eingeplant werden.

LANGEN AM ARLBERG Der österreichische Straßenbetreiber Asfinag empfiehlt jedoch größere Umfahrungen mit noch längeren Reisezeiten. Dazu gehören die Fernpassstrecke in Tirol sowie die Autobahnroute über München und Rosenheim, die bei Kufstein ebenfalls nach Tirol führt. Der Eisenbahntunnel unter dem Arlberg bleibt während der Sperre des Straßentunnels in Betrieb und bietet somit eine weitere Alternative.

Mit seinen knapp 14 Kilometern gehört der Arlbergtunnel zu den längsten Straßentunneln Europas. Bis zum 6. Oktober werden in einer ersten Phase Fahrbahn, Abwassersysteme und Tunnelwände saniert. Vom 15. April bis 22. November 2024 bleibt der Tunnel für die zweite Bauphase neuerlich zu.