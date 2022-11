 Aroundtown bestätigt Prognose

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown DE0008467416 notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im laufenden Jahr peilt Aroundtown weiter einen operativen Gewinn von 350 bis 375 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr war der FFO1 im Jahresvergleich um ein Prozent auf gut 353 Millionen Euro gesunken. Die Nettomieteinnahmen bis Ende September zogen um fast ein Fünftel auf knapp 917 Millionen Euro an. Der starke Anstieg geht vor allem auf die Übernahme des Wohnimmobilienunternehmens Grand City Properties zurück. Dessen Beitrag wird erst sei Mitte vergangenen Jahres voll in der Konzernbilanz berücksichtigt. Bereinigt um diesen Effekt seien die Mieteinnahmen um knapp drei Prozent gestiegen.