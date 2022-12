 Asiatische Entwicklungsbank senkt Wachstumsprognose

MANILA (dpa-AFX) -Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Asien und den Pazifikraum für dieses und das kommende Jahr erneut gesenkt. Grund seien globale Herausforderungen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Corona-Lockdowns in China und die Straffung der Geldpolitik weltweit, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

MANILA Laut Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt in der Region 2022 um 4,2 Prozent wachsen. Zuvor war die in der philippinischen Hauptstadt Manila ansässige Bank von 4,3 Prozent ausgegangen. Für 2023 rechnet die ADB mit einem Zuwachs von 4,6 Prozent. China, die größte Volkswirtschaft der Region, wird den Schätzungen zufolge in diesem Jahr um 3 Prozent statt der zuvor prognostizierten 3,3 Prozent wachsen und 2023 um 4,3 statt um 4,5 Prozent. "Asien und der pazifische Raum werden sich weiter erholen, aber die sich verschlechternden globalen Bedingungen bedeuten, dass der Schwung der Region etwas nachlässt, während wir auf das neue Jahr zusteuern", sagte ADB-Chefökonom Albert Park. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen